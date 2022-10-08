Зеленский призвал Европу взять курс на "независимость от России"
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Черногорском форуме безопасности призвал страны Европы и Балканы в частности взять курс на "независимость от России". Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале украинского лидера.
"Все государства Европы должны демонтировать любые российские сети влияния, чтобы не было распространения дезинформации, коррупции и преступной политики. Для Балкан это важно не меньше, чем для нашей части Европы. Поэтому все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от неё в цепи, экономические зависимости, энергетические, политические, любые", — заявил Зеленский.
Не забыл украинский лидер напомнить и о предложениях Киева по безопасности в Европе, а также попросить передавать стране больше оружия из-за "интенсивности" боевых действий. Зеленский призвал страны ЕС налаживать сотрудничество и укреплять союзы, но без "зависимости от России".
Впрочем, различные инициативы и предложения Зеленского нравятся далеко не всем. Ранее Лайф писал о мнении главного редактора итальянской газеты Fatto Quotidiano Марко Травальо, который считает, что украинский лидер "вышел из-под контроля своих создателей".
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Getty Images / Alexey Furman