На равных с безоговорочным лидером: Александрова в упорнейшей борьбе уступила первой ракетке мира на пути к финалу

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в чешской Остраве проиграла первой ракетке мира из Польши Игре Свёнтек со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 4:6. Призовой фонд соревнований AGEL Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. За это время российская спортсменка исполнила пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти, отдав сопернице две свои подачи. Отметим, что в третьем сете Александрова отыграла три матчбола.

В финале Свёнтек, выигравшая уже 60 матчей в нынешнем сезоне, встретится с хозяйкой кортов Барборой Крейчиковой. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 9 октября.