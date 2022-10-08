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8 октября, 18:10

На равных с безоговорочным лидером: Александрова в упорнейшей борьбе уступила первой ракетке мира на пути к финалу

Свёнтек победила Александрову в полуфинале теннисного турнира в Чехии

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в чешской Остраве проиграла первой ракетке мира из Польши Игре Свёнтек со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 4:6. Призовой фонд соревнований AGEL Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. За это время российская спортсменка исполнила пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти, отдав сопернице две свои подачи. Отметим, что в третьем сете Александрова отыграла три матчбола.

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В финале Свёнтек, выигравшая уже 60 матчей в нынешнем сезоне, встретится с хозяйкой кортов Барборой Крейчиковой. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 9 октября.

В рейтинге WTA Екатерина Александрова занимает 21-е место, а на следующей неделе впервые в карьере войдёт в топ-20. В нынешнем сезоне она выиграла уже два титула — в голландском Хертогенбосе и столице Южной Кореи Сеуле.

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WTA

Роман Фейгин

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