Хуснуллин поручил составить график восстановления Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил журналистам, что в течение ближайших суток будет проведено инструментальное обследование Крымского моста, после которого станут понятны сроки его восстановления.

"Сроки восстановления мы назовём после инструментального обследования. Через сутки у нас будет предварительная информация, мы её проверим. Договорились, что помимо инструментального [обследования] проведём физическую нагрузку, <...> после этого скажем точные сроки восстановления", — заявил Хуснуллин на месте ЧП.