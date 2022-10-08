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8 октября, 18:11

Хуснуллин поручил составить график восстановления Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил журналистам, что в течение ближайших суток будет проведено инструментальное обследование Крымского моста, после которого станут понятны сроки его восстановления.

"Сроки восстановления мы назовём после инструментального обследования. Через сутки у нас будет предварительная информация, мы её проверим. Договорились, что помимо инструментального [обследования] проведём физическую нагрузку, <...> после этого скажем точные сроки восстановления", — заявил Хуснуллин на месте ЧП.

Вице-премьер сообщил, что решение о передвижении по Крымскому мосту автобусов будет приниматься после того, как будет определено состояние объекта, а пока возможен пропуск лишь легковых машин. А вот железнодорожное сообщение полностью восстановлено. Хуснуллин также поручил в течение суток составить план-график восстановления Крымского моста.

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Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.

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ТАСС / Следственный комитет РФ

Артур Белкин

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