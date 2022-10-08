Минтранс показал видео проезда тестового поезда по Крымскому мосту
Первый поезд в тестовом режиме проехал по железнодорожному пролёту Крымского моста
Минтранс РФ официально объявил, что разрешение на проезд поездов по Крымскому мосту получено и по нему уже прошёл тестовый состав. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Тестовый поезд успешно проехал по Крымскому мосту. Видео © t.me / Минтранс России
На кадрах видно, что грузовой состав успешно проходит участок, на котором утром 8 октября произошло ЧП с подрывом грузового автомобиля. Пресс-служба Крымской железной дороги уточнила, что состав состоял из 15 вагонов.
Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым прибыл на место ЧП. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
Тем временем по Крымскому мосту уже запустили движение автомобилей, а из Симферополя и Севастополя в сторону материковой части РФ отправились первые поезда.
t.me / Минтранс России