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8 октября, 16:55

Минтранс показал видео проезда тестового поезда по Крымскому мосту

Первый поезд в тестовом режиме проехал по железнодорожному пролёту Крымского моста

Минтранс РФ официально объявил, что разрешение на проезд поездов по Крымскому мосту получено и по нему уже прошёл тестовый состав. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Тестовый поезд успешно проехал по Крымскому мосту. Видео © t.me / Минтранс России

На кадрах видно, что грузовой состав успешно проходит участок, на котором утром 8 октября произошло ЧП с подрывом грузового автомобиля. Пресс-служба Крымской железной дороги уточнила, что состав состоял из 15 вагонов.

Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым прибыл на место ЧП. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.

Первый паром с грузовиками отправится из Керчи в Тамань в 20:00

Первый паром с грузовиками отправится из Керчи в Тамань в 20:00

Тем временем по Крымскому мосту уже запустили движение автомобилей, а из Симферополя и Севастополя в сторону материковой части РФ отправились первые поезда.

Обложка ©

t.me / Минтранс России

Артур Белкин

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