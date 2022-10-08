"Ак Барс" проиграл третий матч подряд на своей площадке в КХЛ

В составе казахстанской команды по шайбе забросили Самат Данияр, Адиль Бекетаев и Линден Вей. У казанцев отличились Кирилл Петров и Артём Галимов.

"Ак Барс" проиграл третий домашний матч подряд. До этого команда Олега Знарка, заметно усилившаяся в межсезонье, дважды в овертайме уступила на своей площадке екатеринбургскому "Автомобилисту" (4:5 и 1:2). С 19 очками она занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" набрал 17 баллов и поднялся на шестую позицию.