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8 октября, 16:36

"Ак Барс" проиграл третий матч подряд на своей площадке в КХЛ

Казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл астанинскому "Барысу". Встреча, состоявшаяся на "Татнефть-арене", завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе казахстанской команды по шайбе забросили Самат Данияр, Адиль Бекетаев и Линден Вей. У казанцев отличились Кирилл Петров и Артём Галимов.

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"Ак Барс" проиграл третий домашний матч подряд. До этого команда Олега Знарка, заметно усилившаяся в межсезонье, дважды в овертайме уступила на своей площадке екатеринбургскому "Автомобилисту" (4:5 и 1:2). С 19 очками она занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" набрал 17 баллов и поднялся на шестую позицию.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Ак Барс" – "Барыс" — 2:3

Шайбы: Данияр 19' (0:1), Петров 23' (1:1), Бекетаев 28' (1:2), Вей 32' (1:3), Галимов 37' (2:3)

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ХК "Ак Барс"

Роман Фейгин

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