Жёлтый уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Кубани

"На территории Темрюкского района ввели "жёлтый" уровень террористической опасности. Оперативные службы муниципалитета будут работать в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилим патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций", — написал Кондратьев.

Он также рекомендовал жителям и гостям Кубани воздержаться от поездок в сторону Крымского моста, пока не будет полностью восстановлено движение. На месте будет организовано питание, власти также помогут с размещением граждан.