Жёлтый уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Кубани
В Темрюкском районе Краснодарского края ввели жёлтый уровень террористической опасности, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На территории Темрюкского района ввели "жёлтый" уровень террористической опасности. Оперативные службы муниципалитета будут работать в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилим патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций", — написал Кондратьев.
Он также рекомендовал жителям и гостям Кубани воздержаться от поездок в сторону Крымского моста, пока не будет полностью восстановлено движение. На месте будет организовано питание, власти также помогут с размещением граждан.
Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым прибыл на место ЧП. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
ТАСС / Сергей Мальгавко