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8 октября, 16:41

Жёлтый уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края ввели жёлтый уровень террористической опасности, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На территории Темрюкского района ввели "жёлтый" уровень террористической опасности. Оперативные службы муниципалитета будут работать в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилим патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций", — написал Кондратьев.

Он также рекомендовал жителям и гостям Кубани воздержаться от поездок в сторону Крымского моста, пока не будет полностью восстановлено движение. На месте будет организовано питание, власти также помогут с размещением граждан.

Появилось видео проезда первых машин по Крымскому мосту после взрыва грузовика

Появилось видео проезда первых машин по Крымскому мосту после взрыва грузовика

Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым прибыл на место ЧП. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин

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