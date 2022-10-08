НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 16:33

Посольство РФ направило Молдавии ноту протеста из-за обстрела дипмиссии петардами

Посольство РФ в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции возле дипмиссии и выразило надежду, что виновные понесут наказание. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

"При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии", — говорится в тексте.

В российском посольстве добавили, что никто из сотрудников и членов семей дипкорпуса не пострадал, однако подобное не должно повторяться впредь, а виновных следует привлечь к ответственности. Случившееся нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдавией, а также Совместное заявление министров иностранных дел двух государств по случаю 20-летия годовщины его подписания в Москве 17 ноября 2021 года, напомнили в дипмиссии.

Президент Молдавии в разговоре с пранкерами обвинила Россию в подрыве "Северных потоков"

Президент Молдавии в разговоре с пранкерами обвинила Россию в подрыве "Северных потоков"

Как сообщалось, в Молдавии задержали сорокалетнего мужчину, который бросил петарды во двор российского посольства, разрисовал краской ворота и выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес Москвы. Полиция предъявила ему обвинение в хулиганстве.

Обложка ©

Telegram / Stop russian agression

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров