Посольство РФ направило Молдавии ноту протеста из-за обстрела дипмиссии петардами
Посольство РФ в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции возле дипмиссии и выразило надежду, что виновные понесут наказание. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
"При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии", — говорится в тексте.
В российском посольстве добавили, что никто из сотрудников и членов семей дипкорпуса не пострадал, однако подобное не должно повторяться впредь, а виновных следует привлечь к ответственности. Случившееся нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдавией, а также Совместное заявление министров иностранных дел двух государств по случаю 20-летия годовщины его подписания в Москве 17 ноября 2021 года, напомнили в дипмиссии.
Как сообщалось, в Молдавии задержали сорокалетнего мужчину, который бросил петарды во двор российского посольства, разрисовал краской ворота и выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес Москвы. Полиция предъявила ему обвинение в хулиганстве.
Telegram / Stop russian agression