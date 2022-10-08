Посольство РФ направило Молдавии ноту протеста из-за обстрела дипмиссии петардами

В российском посольстве добавили, что никто из сотрудников и членов семей дипкорпуса не пострадал, однако подобное не должно повторяться впредь, а виновных следует привлечь к ответственности. Случившееся нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдавией, а также Совместное заявление министров иностранных дел двух государств по случаю 20-летия годовщины его подписания в Москве 17 ноября 2021 года, напомнили в дипмиссии.