Кадыров: Чеченские росгвардейцы готовы контролировать движение на Крымском мосту
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Росгвардии региона готовы выдвинуться в Краснодарский край и Крым для контроля за движением на Керченском мосту. По словам руководителя региона, они имеют опыт такой службы.
"Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас. Опыт несения такой службы есть. Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений", — рассказал он журналистам.
Глава ЧР отметил, что в регионе находится 70 тысяч бойцов, готовых в любой момент приступить к выполнению любого приказа, однако повторение подобного ЧП маловероятно. Политик уверен, что меры безопасности будут усилены.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, погибло три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами, а в Минэнерго заверили в отсутствии дефицита энергоресурсов.
ТАСС / Елена Афонина