Кадыров: Чеченские росгвардейцы готовы контролировать движение на Крымском мосту

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Росгвардии региона готовы выдвинуться в Краснодарский край и Крым для контроля за движением на Керченском мосту. По словам руководителя региона, они имеют опыт такой службы.

"Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас. Опыт несения такой службы есть. Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений", — рассказал он журналистам.