Аваков похвастался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту
Экс-глава МВД Украины Аваков похвастался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков намекнул, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма. Он опубликовал в "Телеграме" видео, на котором в интервью от 4-го числа утверждал, что атака на Керченский мост — часть плана ВСУ. Кадры он подписал "Спустя три дня — горит".
"В ближайшее время нас ждёт тотальная атака на военные базы России в Крыму. <...> И руины Крымского моста будут весьма живописны", — говорил экс-глава украинского МВД в полном интервью от 4 октября.
В СБУ комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту отказались, но опубликовали фото разрушений на Крымском мосту в "Твиттере", подписав их переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко: "Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает".
ТАСС / ZUMA