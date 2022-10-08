Аваков похвастался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков намекнул, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма. Он опубликовал в "Телеграме" видео, на котором в интервью от 4-го числа утверждал, что атака на Керченский мост — часть плана ВСУ. Кадры он подписал "Спустя три дня — горит".

"В ближайшее время нас ждёт тотальная атака на военные базы России в Крыму. <...> И руины Крымского моста будут весьма живописны", — говорил экс-глава украинского МВД в полном интервью от 4 октября.