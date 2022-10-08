В Херсоне предотвратили теракт в банке

Правоохранительные органы предотвратили теракт в отделении банка в Херсоне, который готовил Киев, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Боевики киевского режима готовили теракт в отделении Промсвязьбанка на проспекте Ушакова в Херсоне. Благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников теракт удалось предотвратить", — заявил источник.