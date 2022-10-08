Мишина и Галлямов выиграли "Мемориал Панина-Коломенкина", превзойдя два мировых рекорда
Олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли "Мемориал Панина-Коломенкина" в соревнованиях спортивных пар. Состязания фигуристов прошли в Санкт-Петербурге.
За произвольную программу россиянине получили от судей 159,74 балла и по сумме двух прокатов набрали 245,79 балла. Они превзошли собственный мировой рекорд в произвольной программе (157,46) и суммарное достижение китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (239,88). При этом Международный союз конькобежцев официально не фиксирует рекорды, показанные на национальных соревнованиях.
Вторыми на "Мемориале Панина-Коломенкина" у спортивных пар стали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, набравшие 203,34 балла. Третье место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (194,96).
Ранее Лайф сообщал, что в женском одиночном катании на "Мемориале Панина-Коломенкина" победила чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. В тройку призёров также попали Ксения Гущина и Дарья Садкова. У мужчин лучший результат показал Михаил Коляда, в тройку призёров также попали Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов.
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