Мишина и Галлямов выиграли "Мемориал Панина-Коломенкина", превзойдя два мировых рекорда

За произвольную программу россиянине получили от судей 159,74 балла и по сумме двух прокатов набрали 245,79 балла. Они превзошли собственный мировой рекорд в произвольной программе (157,46) и суммарное достижение китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (239,88). При этом Международный союз конькобежцев официально не фиксирует рекорды, показанные на национальных соревнованиях.