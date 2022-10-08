Коляда победил на "Мемориале Панина-Коломенкина" в Санкт-Петербурге

За своё выступление Коляда по сумме двух программ получил от судей 298,49 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин, набравший 272,38 балла, третьим стал Макар Игнатов (266,73).

Ранее Лайф сообщал, что в женском одиночном катании на "Мемориале Панина-Коломенкина" победила чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. В тройку призёров также попали Ксения Гущина и Дарья Садкова.