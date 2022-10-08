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8 октября, 12:42

Коляда победил на "Мемориале Панина-Коломенкина" в Санкт-Петербурге

Серебряный призёр Олимпиады-2018 Михаил Коляда выиграл соревнования "Мемориал Панина-Коломенкина". Состязания фигуристов прошли в Санкт-Петербурге.

За своё выступление Коляда по сумме двух программ получил от судей 298,49 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин, набравший 272,38 балла, третьим стал Макар Игнатов (266,73).

Туктамышева выиграла "Мемориал Панина-Коломенкина" в Санкт-Петербурге

Туктамышева выиграла "Мемориал Панина-Коломенкина" в Санкт-Петербурге

Ранее Лайф сообщал, что в женском одиночном катании на "Мемориале Панина-Коломенкина" победила чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. В тройку призёров также попали Ксения Гущина и Дарья Садкова.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин

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