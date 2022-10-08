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8 октября, 18:00

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море

Береговая охрана Японии сообщила, что в ночь с субботы на воскресенье КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты. По его данным, объект уже упал, а морякам при обнаружении обломков нужно сообщить об этом властям и ни в коем случае к ним не приближаться.

При канцелярии премьера страны Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с инцидентом, в чём также задействовано Минобороны Японии. Власти сообщили, что сообщений о каком-либо ущербе не поступало. В свою очередь, телеканал NHK, ссылаясь на источники в правительстве, сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея поставила рекорд по ракетным испытаниям

Северная Корея поставила рекорд по ракетным испытаниям

Ранее в Правительстве Японии уже сообщали о таких планах Северной Кореи. Тогда сообщалось, что испытания могут пройти до 10 октября.

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Getty Images / Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket

Матвей Шандрыголов

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