КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море

Береговая охрана Японии сообщила, что в ночь с субботы на воскресенье КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты. По его данным, объект уже упал, а морякам при обнаружении обломков нужно сообщить об этом властям и ни в коем случае к ним не приближаться.

При канцелярии премьера страны Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с инцидентом, в чём также задействовано Минобороны Японии. Власти сообщили, что сообщений о каком-либо ущербе не поступало. В свою очередь, телеканал NHK, ссылаясь на источники в правительстве, сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.