Сошёл с рельсов: "Локомотив" крупно проиграл "Сочи", потерпев пятое поражение подряд в РПЛ

Московский "Локомотив" в выездном матче 12-го тура чемпионата России по футболу проиграл "Сочи" со счётом 0:4. Встреча прошла на олимпийском стадионе "Фишт". Судил игру столичный арбитр Евгений Турбин.

На 33-й минуте эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа вывел "Сочи" вперёд. С девятью голами он догнал лидирующего в списке лучших бомбардиров РПЛ спартаковца Квинси Промеса. Во втором тайме дубль оформил бразильский хавбек Жоаозиньо, имеющий гражданство РФ. Окончательный результат в добавленное время установил форвард южан Владислав Сарвели.

"Локомотив" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате России. До этого железнодорожники уступили грозненскому "Ахмату" (1:2), воронежскому "Факелу" (0:2), столичному "Спартаку" (0:1) и екатеринбургскому "Уралу" (2:4). С девятью очками команда немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра осталась на 14-й строчке в турнирной таблице. "Сочи" набрал 20 баллов и поднялся на шестую позицию.