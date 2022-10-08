Самолёт-амфибия совершил жёсткую посадку на воду под Калининградом
Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
Легкомоторный самолёт-амфибия L4/L совершил жёсткую посадку на водную поверхность карьеров Озерки под Калининградом. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомство уже организовало проверку по факту случившегося.
"По предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка пилотирования. Пострадавших нет", — рассказали в ведомстве и уточнили, что воздушное судно совершало прогулочный полёт.
Ранее Лайф писал, что в Ненецком автономном округе жёсткую посадку совершил самолёт Ан-2, следовавший рейсом Архангельск – Несь. В прокуратуре сообщили, что никто не пострадал.