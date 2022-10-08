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8 октября, 17:43

Самолёт-амфибия совершил жёсткую посадку на воду под Калининградом

<p>Место происшествия. Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/sztp/mass-media/news?item=77294914" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Северо-Западная транспортная прокуратура</a></p>

Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

Легкомоторный самолёт-амфибия L4/L совершил жёсткую посадку на водную поверхность карьеров Озерки под Калининградом. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомство уже организовало проверку по факту случившегося.

  • Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

Место происшествия. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

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"По предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка пилотирования. Пострадавших нет", рассказали в ведомстве и уточнили, что воздушное судно совершало прогулочный полёт.

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Ранее Лайф писал, что в Ненецком автономном округе жёсткую посадку совершил самолёт Ан-2, следовавший рейсом Архангельск – Несь. В прокуратуре сообщили, что никто не пострадал.

Матвей Шандрыголов

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