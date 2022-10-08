Самолёт-амфибия совершил жёсткую посадку на воду под Калининградом

Легкомоторный самолёт-амфибия L4/L совершил жёсткую посадку на водную поверхность карьеров Озерки под Калининградом. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомство уже организовало проверку по факту случившегося.











"По предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка пилотирования. Пострадавших нет", — рассказали в ведомстве и уточнили, что воздушное судно совершало прогулочный полёт.