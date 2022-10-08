На Урале мать восьмерых детей умерла после травли в родительском чате

В Свердловской области мать восьмерых детей умерла после того, как её затравили в родительском чате из-за поведения сына в школе. Об этом сообщает E1.ru и приводит слова мужа женщины, рассказавшего, что нападки в Сети доводили его супругу до нервного срыва.

"То он компот прольёт на девочку случайно, а в чате это преподносят так, будто он специально это сделал, то ещё что-то. Она переживала из-за каждого такого сообщения и весной даже просила перевести его в другой класс, но в сентябре он опять пошёл в этот: сказали, что нет мест. И всё началось снова", — поделился мужчина.

По его словам, в день смерти женщина пожаловалась на сильную головную боль, а затем у неё случился инфаркт. Муж винит в трагедии родителей одноклассников сына, оказывавших психологическое давление в переписках в чате. Только сейчас в школе согласились перевести ребёнка в другой класс.