На Украине танк ВСУ едва не раздавил машину с людьми

На Украине экипаж танка ВСУ не справился с управлением и чуть не наехал на внедорожник, в котором находились люди. Об инциденте сообщает портал Униан.

Украинский танк вылетел на встречную полосу и чуть не раздавил авто с пассажирами. Видео © Униан

Видео снято из салона "лэнд ровера", припаркованного на обочине. В какой-то момент летящий по встречной полосе украинский танк резко изменил траекторию и двинул в сторону гражданского автомобиля. Его водитель, возможно, хотел обогнать другой танк. Людям в салоне внедорожника повезло — военная машина их не задела, а водитель "лэнд ровера" как ни в чём не бывало продолжил разговор по телефону.