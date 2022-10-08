На Украине танк ВСУ едва не раздавил машину с людьми
На Украине экипаж танка ВСУ не справился с управлением и чуть не наехал на внедорожник, в котором находились люди. Об инциденте сообщает портал Униан.
Украинский танк вылетел на встречную полосу и чуть не раздавил авто с пассажирами. Видео © Униан
Видео снято из салона "лэнд ровера", припаркованного на обочине. В какой-то момент летящий по встречной полосе украинский танк резко изменил траекторию и двинул в сторону гражданского автомобиля. Его водитель, возможно, хотел обогнать другой танк. Людям в салоне внедорожника повезло — военная машина их не задела, а водитель "лэнд ровера" как ни в чём не бывало продолжил разговор по телефону.
В конце сентября США сообщили, что Пентагон передаст Украине современные танки. Однако в ближайшей перспективе Запад всё-таки продолжит поставлять Украине боевые машины советских времён, поскольку для их использования не требуется переобучать военных.