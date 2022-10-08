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8 октября, 17:05

Путин приказал ФСБ усилить защиту Крымского моста

Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста и возложил полномочия на ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым. Об этом рассказала пресс-служба Кремля, подчеркнув, что полномочия по данному вопросу возлагаются на ФСБ.

"Возложить на Федеральную службу безопасности РФ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста РФ — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации", — указано в документе.

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Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, трое человек погибли. Автомобильное движение уже запущено по неповреждённой части моста в реверсивном режиме. Чуть позже возобновилось и железнодорожное сообщение — под марш "Прощание славянки" поезда отправились из Севастополя и Симферополя в направлении Москвы. СК РФ начал расследование диверсии. Предположительно, установлен владелец взорванной фуры, а также водитель, находившийся за рулём.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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