Путин приказал ФСБ усилить защиту Крымского моста

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым. Об этом рассказала пресс-служба Кремля, подчеркнув, что полномочия по данному вопросу возлагаются на ФСБ.