Хуснуллин: Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено после случившегося сегодня ЧП, все запланированные поезда будут полноценно пропускать. Об этом заявил на месте вице-премьер России Марат Хуснуллин, который возглавил правительственную комиссию по взрыву.
"По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности технические для этого у нас есть", — сказал Хуснуллин.
По его словам, при необходимости будут запущены дополнительные пассажирские поезда. Он также уточнил, что грузовики в Крым в ближайшие сутки будут отправляться паромами. Вместе с тем Хуснуллин попросил граждан сократить количество поездок по Крымскому мосту, чтобы снизить нагрузку на время его восстановления.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, погибло три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами, а в Минэнерго заверили в отсутствии дефицита энергоресурсов.
ТАСС / Карина Сапунова