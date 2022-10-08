Хуснуллин: Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено после случившегося сегодня ЧП, все запланированные поезда будут полноценно пропускать. Об этом заявил на месте вице-премьер России Марат Хуснуллин, который возглавил правительственную комиссию по взрыву.

"По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности технические для этого у нас есть", — сказал Хуснуллин.