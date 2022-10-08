Аксёнов: Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что запущенная после ЧП на Крымском мосту паромная переправа из Керчи в Тамань будет работать бесплатно.

"Мы приняли решение, что паромная переправа будет работать бесплатно, перевозка грузов, автобусов, легковых автомобилей на паромной переправе стоить людям ничего не будет. Перевозки будут субсидироваться из федерального бюджета", — сказал Аксёнов журналистам.