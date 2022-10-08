Аксёнов: Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что запущенная после ЧП на Крымском мосту паромная переправа из Керчи в Тамань будет работать бесплатно.
"Мы приняли решение, что паромная переправа будет работать бесплатно, перевозка грузов, автобусов, легковых автомобилей на паромной переправе стоить людям ничего не будет. Перевозки будут субсидироваться из федерального бюджета", — сказал Аксёнов журналистам.
Кроме того, в ближайшие сутки будет принято решение о возможности проезда по Крымскому мосту грузовых автомобилей. Их пропуск будет осуществляться в ручном режиме посредством выборочного определения, какие грузы пойдут первыми.
Ранее жёлтый уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Краснодарского края из-за подрыва грузовика на Крымском мосту. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым прибыл на место ЧП. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
ТАСС / Сергей Мальгавко