В Крыму началась погрузка машин на первый паром через Керченский пролив

В порту Крым в Керчи началась погрузка автомобилей на первый паром, который отправится в порт Кавказ в Тамани через пролив. Видео публикует телеграм-канал SHOT .

На кадрах видно, что автомобили проезжают контроль и готовятся въехать на паром. Как сообщали местные власти, отправиться он может примерно в 20:30 по местному времени (совпадает с московским). Первые катера и паром, как ожидается, смогут перевезти 200–250 человек на кубанский берег до конца суток, сообщил журналистам врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.