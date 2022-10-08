В Крыму началась погрузка машин на первый паром через Керченский пролив
В порту Крым в Керчи началась погрузка автомобилей на первый паром, который отправится в порт Кавказ в Тамани через пролив. Видео публикует телеграм-канал SHOT.
В Крыму начали погрузку машин на первый паром до Кубани. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, что автомобили проезжают контроль и готовятся въехать на паром. Как сообщали местные власти, отправиться он может примерно в 20:30 по местному времени (совпадает с московским). Первые катера и паром, как ожидается, смогут перевезти 200–250 человек на кубанский берег до конца суток, сообщил журналистам врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.
Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
t.me / SHOT