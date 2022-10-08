Аксёнов объявил жёлтый уровень террористической опасности в ряде районов Крыма

В ряде районов и на объектах инфраструктуры Крыма с вечера 8 октября вводится высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Мера коснётся городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов. Кроме того, он распространяется на объекты министерств транспорта, ЖКХ, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. Высокий уровень будет действовать до 23 октября.