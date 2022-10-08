Аксёнов объявил жёлтый уровень террористической опасности в ряде районов Крыма
В ряде районов и на объектах инфраструктуры Крыма с вечера 8 октября вводится высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
Мера коснётся городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов. Кроме того, он распространяется на объекты министерств транспорта, ЖКХ, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. Высокий уровень будет действовать до 23 октября.
Ранее жёлтый уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Краснодарского края из-за подрыва грузовика на Крымском мосту. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым прибыл на место ЧП. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
ТАСС / Антон Новодережкин