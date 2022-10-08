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8 октября, 17:21

В США раскрыли главное правило игры Запада

Американский правозащитник Барака раскрыл главное правило игры Запада

Американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал в своём твиттер-аккаунте реакцию США на решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. По его словам, западные политики не понимают, что саудовцы не будут "служить белым", позволяя G7 манипулировать рынком нефти для нанесения удара по России.

"В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдёт до них", — написал правозащитник.

"Удар в спину Байдену": Решение ОПЕК+ поставило американского президента в тупик

"Удар в спину Байдену": Решение ОПЕК+ поставило американского президента в тупик

Ранее страны картеля нефтедобывающих государств ОПЕК+ договорились снизить добычу сырья на два миллиона баррелей в сутки с ноября. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что разочарован таким решением, а госсекретарь Блинкен анонсировал ответ США на данное решение.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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