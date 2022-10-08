В США раскрыли главное правило игры Запада

Американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал в своём твиттер-аккаунте реакцию США на решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. По его словам, западные политики не понимают, что саудовцы не будут "служить белым", позволяя G7 манипулировать рынком нефти для нанесения удара по России.

"В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдёт до них", — написал правозащитник.