ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 18:51
5153

Турция пытается усадить с Россией за стол переговоров США, Францию, ФРГ и Британию

Milliyet: Турция планирует организовать переговоры России с Западом по Украине

Турция выступила с предложением организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет газета Milliyet.

"На данный момент Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны: США, Францию, Германию и Великобританию. Этот план ещё не был доведён до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам", — говорится в тексте публикации.

По словам источников, первая реакция Вашингтона оказалась достаточно положительной, однако, кто мог бы представлять Москву на подобных переговорах, остаётся неясным. В Анкаре также "уважают волю Украины", однако призывают к завершению конфликта без применения ядерного оружия. По словам автора публикации, Турция может стать страной, которая посадит за один стол Россию и страны Запада.

Министр обороны Румынии призвал НАТО к переговорам с Россией вместо Украины
Министр обороны Румынии призвал НАТО к переговорам с Россией вместо Украины

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут возобновиться "в какой-то момент".

BannerImage

Getty Images / Chris McGrath

Артур Белкин
  • Новости
  • Турция
  • США
  • Франция
  • Германия
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar