Турция пытается усадить с Россией за стол переговоров США, Францию, ФРГ и Британию

Турция выступила с предложением организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет газета Milliyet.

"На данный момент Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны: США, Францию, Германию и Великобританию. Этот план ещё не был доведён до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам", — говорится в тексте публикации.

По словам источников, первая реакция Вашингтона оказалась достаточно положительной, однако, кто мог бы представлять Москву на подобных переговорах, остаётся неясным. В Анкаре также "уважают волю Украины", однако призывают к завершению конфликта без применения ядерного оружия. По словам автора публикации, Турция может стать страной, которая посадит за один стол Россию и страны Запада.