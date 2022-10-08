"Локомотив" уволил Циннбауэра и Цорна после пяти поражений подряд в чемпионате России

Главный тренер московского "Локомотива" Йозеф Циннбауэр и спортивный директор клуба Томас Цорн отправлены в отставку. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

В субботу "Локомотив" проиграл "Сочи" в выездном матче 12-го тура чемпионата России со счётом 0:4. Поражение стало для столичного клуба пятым подряд в РПЛ. В турнирной таблице он занимает 14-е место.

Циннбауэр был назначен главным тренером "Локомотива" 30 июня, сменив на этом посту Заура Хапова. При этом тренировочным процессом до начала сентября руководил другой немецкий специалист Марвин Комппер, не обладавший необходимой лицензией.