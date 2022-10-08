Комплексы для досмотра фур привезут из Херсонщины на Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что на Керченский мост привезут три досмотровых комплекса, ранее находившихся на границе с Херсонской областью. По его словам, они займутся проверкой грузового транспорта.

"Было принято решение передислоцировать досмотровые комплексы с границы с Херсонской областью. Три комплекса есть, которые позволяют до пяти минут сократить время досмотра грузового транспорта и качество [обеспечить] соответственно", — заявил руководитель республики.