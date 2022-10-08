Комплексы для досмотра фур привезут из Херсонщины на Крымский мост
Аксёнов сообщил, что на Крымский мост привезут досмотровые комплексы из Херсонщины
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что на Керченский мост привезут три досмотровых комплекса, ранее находившихся на границе с Херсонской областью. По его словам, они займутся проверкой грузового транспорта.
"Было принято решение передислоцировать досмотровые комплексы с границы с Херсонской областью. Три комплекса есть, которые позволяют до пяти минут сократить время досмотра грузового транспорта и качество [обеспечить] соответственно", — заявил руководитель республики.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, погибло три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами, а в Минэнерго заверили в отсутствии дефицита энергоресурсов.