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Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 18:28
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Кадыров рад назначению Суровикина новым командующим спецоперацией на Украине

Кадыров поддержал назначение Суровикина новым командующим спецоперацией на Украине

Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение назначить генерала Сергея Суровикина командующим объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО. Он отметил, что знаком с Суровикиным уже около 15 лет.

"Могу совершенно точно сказать о нём, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего. С удовольствием приветствую и рад этому назначению", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Чем известен новый командующий спецоперацией на Украине
Чем известен новый командующий спецоперацией на Украине

По его словам, объединённая группировка войск теперь в надёжных руках. Кадыров выразил уверенность, что Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне проведения военной спецоперации.

"Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач. Желаю Сергею Владимировичу удачи и успехов в службе на благо Отечества — России!" — добавил глава Чечни.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего объединённой группировкой в зоне проведения специальной военной операции.

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Иван Косицын
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