Тепляковы рассказали о результатах психологического теста младших детей
Десятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова провела эксперимент над младшими братьями
Алиса Теплякова. Фото © Предоставлено Лайфу
Алиса Теплякова, десятилетняя студентка психологического факультета МГУ, проверила эгоцентрическое мышление младших братьев. Об эксперименте своей старшей дочери рассказали в своём блоге Евгений и Наталия Тепляковы.
Девочка спросила у Айлунга и Фейлунга, сколько у них братьев. Первый ничего не ответил, а второй назвал правильное число — три. Затем Алиса поинтересовалась, сколько братьев у неё. На этот раз на вопрос не ответил Фейлунг, а Айлунг заявил, что тоже три. После этого старшая сестра задала Айлунгу уточняющий вопрос: кто именно её братья? Мальчик назвал себя, Фейлунга и Хеймдалля, однако он не упомянул самого младшего, Тесея.
"Итак, что нам показывает этот пример? Ребёнок двух лет воспринимает и оперирует цифрами именно как абстракцией, причём абстракцией осмысленной. Четырёхлетний ребёнок прекрасно понимает, что он тоже братик, что считается практически невозможным в классической возрастной психологии. Важно также, что без уточняющего вопроса это было бы невозможно установить", — сделали выводы Тепляковы.
В 2021 году Алиса Теплякова в девять лет успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. На бюджет она не поступила, родители отдали девочку на платное отделение. Однако у ребёнка начались трудности с учёбой. Тогда родители девочки и подали документы в "Синергию" и решили определить туда восьмилетнего Хеймдалля, который тоже растёт в семье вундеркиндом.