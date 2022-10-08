Тепляковы рассказали о результатах психологического теста младших детей

Девочка спросила у Айлунга и Фейлунга, сколько у них братьев. Первый ничего не ответил, а второй назвал правильное число — три. Затем Алиса поинтересовалась, сколько братьев у неё. На этот раз на вопрос не ответил Фейлунг, а Айлунг заявил, что тоже три. После этого старшая сестра задала Айлунгу уточняющий вопрос: кто именно её братья? Мальчик назвал себя, Фейлунга и Хеймдалля, однако он не упомянул самого младшего, Тесея.