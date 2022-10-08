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8 октября, 19:44

Тепляковы рассказали о результатах психологического теста младших детей

Десятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова провела эксперимент над младшими братьями

<p>Алиса Теплякова. Фото © Предоставлено Лайфу</p>

Алиса Теплякова. Фото © Предоставлено Лайфу

Алиса Теплякова, десятилетняя студентка психологического факультета МГУ, проверила эгоцентрическое мышление младших братьев. Об эксперименте своей старшей дочери рассказали в своём блоге Евгений и Наталия Тепляковы.

Девочка спросила у Айлунга и Фейлунга, сколько у них братьев. Первый ничего не ответил, а второй назвал правильное число — три. Затем Алиса поинтересовалась, сколько братьев у неё. На этот раз на вопрос не ответил Фейлунг, а Айлунг заявил, что тоже три. После этого старшая сестра задала Айлунгу уточняющий вопрос: кто именно её братья? Мальчик назвал себя, Фейлунга и Хеймдалля, однако он не упомянул самого младшего, Тесея.

"Итак, что нам показывает этот пример? Ребёнок двух лет воспринимает и оперирует цифрами именно как абстракцией, причём абстракцией осмысленной. Четырёхлетний ребёнок прекрасно понимает, что он тоже братик, что считается практически невозможным в классической возрастной психологии. Важно также, что без уточняющего вопроса это было бы невозможно установить", — сделали выводы Тепляковы.

Отец Алисы Тепляковой рассказал о новом достижении студентки-вундеркинда

Отец Алисы Тепляковой рассказал о новом достижении студентки-вундеркинда

В 2021 году Алиса Теплякова в девять лет успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. На бюджет она не поступила, родители отдали девочку на платное отделение. Однако у ребёнка начались трудности с учёбой. Тогда родители девочки и подали документы в "Синергию" и решили определить туда восьмилетнего Хеймдалля, который тоже растёт в семье вундеркиндом.

Юлия Коновалова
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