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8 октября, 18:54

Ещё один готовится к отправке: Первый катер с пассажирами отправился из порта Крыма в Тамань

Первый катер с пассажирами отправился из порта Крыма через Керченский пролив

Первый после подрыва грузовика на Крымском мосту катер с пассажирами на борту отправился из порта Керчи в Тамань. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

Первые паромы отправились из Керчи в Тамань после ЧП на Крымском мосту. Видео © LIFE

На кадрах видно, что люди начинают проходить в паром и готовиться к отправлению, после чего он покидает порт. По информации Лайфа, на его борту находятся только люди (около 100 человек). К отправке готовится ещё один, в котором автомобили массой до трёх тонн.

Хуснуллин поручил составить график восстановления Крымского моста

Хуснуллин поручил составить график восстановления Крымского моста

Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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