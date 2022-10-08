Ещё один готовится к отправке: Первый катер с пассажирами отправился из порта Крыма в Тамань

Первый после подрыва грузовика на Крымском мосту катер с пассажирами на борту отправился из порта Керчи в Тамань. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что люди начинают проходить в паром и готовиться к отправлению, после чего он покидает порт. По информации Лайфа, на его борту находятся только люди (около 100 человек). К отправке готовится ещё один, в котором автомобили массой до трёх тонн.