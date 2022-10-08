Ещё один готовится к отправке: Первый катер с пассажирами отправился из порта Крыма в Тамань
Первый катер с пассажирами отправился из порта Крыма через Керченский пролив
Первый после подрыва грузовика на Крымском мосту катер с пассажирами на борту отправился из порта Керчи в Тамань. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.
Первые паромы отправились из Керчи в Тамань после ЧП на Крымском мосту. Видео © LIFE
На кадрах видно, что люди начинают проходить в паром и готовиться к отправлению, после чего он покидает порт. По информации Лайфа, на его борту находятся только люди (около 100 человек). К отправке готовится ещё один, в котором автомобили массой до трёх тонн.
Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
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