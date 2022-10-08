В Белоруссии заведены первые уголовные дела за игры с ценами
"Беларусь-1": За завышение цен на продукты в Белоруссии возбуждено два уголовных дела
Правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продукты. Об этом сообщил в новостном выпуске телеканала "Беларусь 1".
В ходе проверок комитет госконтроля республики возбудил уголовное дело в Лиде (северо-запад Белоруссии) в одном из магазинов, где цена на колбасу выросла в сравнении со стоимостью на 6 октября. Второе уголовное дело возбуждено в Могилёвской области.
Напомним, Александр Лукашенко ввёл с 6 октября запрет на повышение цен в стране. По словам президента Белоруссии, после "ошалевшего всплеска" цены выросли ещё и сегодня находятся на уровне запредельных. Глава государства заметил, что сейчас они "упёрлись в потолок" и дальше их "повышать нигде нельзя".
ТАСС / Виктор Драчев