В Белоруссии заведены первые уголовные дела за игры с ценами

В ходе проверок комитет госконтроля республики возбудил уголовное дело в Лиде (северо-запад Белоруссии) в одном из магазинов, где цена на колбасу выросла в сравнении со стоимостью на 6 октября. Второе уголовное дело возбуждено в Могилёвской области.

Напомним, Александр Лукашенко ввёл с 6 октября запрет на повышение цен в стране. По словам президента Белоруссии, после "ошалевшего всплеска" цены выросли ещё и сегодня находятся на уровне запредельных. Глава государства заметил, что сейчас они "упёрлись в потолок" и дальше их "повышать нигде нельзя".