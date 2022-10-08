Озвучен приоритет движения через Керченский пролив

Грузовые автомобили, которые перевозят скоропортящиеся продукты, будут отправлены через Керченский пролив в приоритетном порядке. Этой новостью поделился с журналистами глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Грузовые автомобили — скоропорт (везущие скоропортящиеся пищевые продукты. — Прим. Лайфа) — будут идти в ручном режиме. Опять же, сейчас Росавтодор определяет, какие грузы пойдут первыми", — сказал руководитель региона.