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8 октября, 20:39

Озвучен приоритет движения через Керченский пролив

Аксёнов: Грузовики со скоропортящимися продуктами первыми отправят через Керченский пролив

Грузовые автомобили, которые перевозят скоропортящиеся продукты, будут отправлены через Керченский пролив в приоритетном порядке. Этой новостью поделился с журналистами глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Грузовые автомобили — скоропорт (везущие скоропортящиеся пищевые продукты. — Прим. Лайфа) — будут идти в ручном режиме. Опять же, сейчас Росавтодор определяет, какие грузы пойдут первыми", — сказал руководитель региона.

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Вопрос о том, могут ли грузовики и автобусы возобновить движение через Крымский мост, будет решён в ближайшие дни после обследования конструкций, сообщил Аксёнов.

Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.

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ТАСС / Стрингер

Иван Косицын

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