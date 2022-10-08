Озвучен приоритет движения через Керченский пролив
Аксёнов: Грузовики со скоропортящимися продуктами первыми отправят через Керченский пролив
Грузовые автомобили, которые перевозят скоропортящиеся продукты, будут отправлены через Керченский пролив в приоритетном порядке. Этой новостью поделился с журналистами глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Грузовые автомобили — скоропорт (везущие скоропортящиеся пищевые продукты. — Прим. Лайфа) — будут идти в ручном режиме. Опять же, сейчас Росавтодор определяет, какие грузы пойдут первыми", — сказал руководитель региона.
Вопрос о том, могут ли грузовики и автобусы возобновить движение через Крымский мост, будет решён в ближайшие дни после обследования конструкций, сообщил Аксёнов.
Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
ТАСС / Стрингер