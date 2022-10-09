Карты "Мир" в Египте начнут принимать в ближайшие дни
"Аль-Шурук": Платёжная система "Мир" может заработать в Египте в ближайшие дни
В Египте в ближайшие дни можно будет проводить платежи с помощью российской платёжной системы "Мир". Об этом со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах пишет египетская газета "Аль-Шурук".
"Источники в сфере экономики и туризма сообщили "Аль-Шурук" о внедрении системы "Мир" и начале операций с российскими рублями в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни", — информирует издание.
Отдельно отмечается, что информация об отказе турецких банков от работы с платёжной системой из-за возможных санкций США не повлияла на решение об операциях с российской валютой.
Ранее стало известно, что альтернативой российским картам "Мир" в Турции может стать национальная платёжная система Troy. Турецкая газета Aydınlık указывала на то, что трансакции в системе Troy находятся под прямым контролем Анкары, а значит, "США нелегко будет найти повод для вмешательства".
ТАСС / Кирилл Кухмарь