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8 октября, 21:19

Карты "Мир" в Египте начнут принимать в ближайшие дни

"Аль-Шурук": Платёжная система "Мир" может заработать в Египте в ближайшие дни

В Египте в ближайшие дни можно будет проводить платежи с помощью российской платёжной системы "Мир". Об этом со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах пишет египетская газета "Аль-Шурук".

"Источники в сфере экономики и туризма сообщили "Аль-Шурук" о внедрении системы "Мир" и начале операций с российскими рублями в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни", информирует издание.

В Турции хотят создать другой "Мир"

В Турции хотят создать другой "Мир"

Отдельно отмечается, что информация об отказе турецких банков от работы с платёжной системой из-за возможных санкций США не повлияла на решение об операциях с российской валютой.

Ранее стало известно, что альтернативой российским картам "Мир" в Турции может стать национальная платёжная система Troy. Турецкая газета Aydınlık указывала на то, что трансакции в системе Troy находятся под прямым контролем Анкары, а значит, "США нелегко будет найти повод для вмешательства".

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Юлия Коновалова

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