Карты "Мир" в Египте начнут принимать в ближайшие дни

В Египте в ближайшие дни можно будет проводить платежи с помощью российской платёжной системы "Мир". Об этом со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах пишет египетская газета "Аль-Шурук".

"Источники в сфере экономики и туризма сообщили "Аль-Шурук" о внедрении системы "Мир" и начале операций с российскими рублями в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни", — информирует издание.

Отдельно отмечается, что информация об отказе турецких банков от работы с платёжной системой из-за возможных санкций США не повлияла на решение об операциях с российской валютой.