Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой заявил, что ответ России за взрыв на Крымском мосту должен быть максимально жёстким. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.

"Хватит ждать! Ответ должен быть максимально жёстким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придётся вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, всё восстановим", — высказался парламентарий.

Толстой призвал также "собраться и начать", закрыв глаза на позицию Запада по Украине. Он при этом добавил, что жителей Украины ему жалко.

"Но надо понять: текущее состояние, когда идёт операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Надо собраться и начать. И плевать на Запад, для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека. Только так Победа будет за нами!" — написал депутат.