В Госдуме потребовали откинуть Украину на три столетия в прошлое
Вице-спикер ГД Толстой призвал "вколотить Украину в XVIII век" за удар по Крымскому мосту
Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой заявил, что ответ России за взрыв на Крымском мосту должен быть максимально жёстким. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.
"Хватит ждать! Ответ должен быть максимально жёстким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придётся вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, всё восстановим", — высказался парламентарий.
Толстой призвал также "собраться и начать", закрыв глаза на позицию Запада по Украине. Он при этом добавил, что жителей Украины ему жалко.
"Но надо понять: текущее состояние, когда идёт операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Надо собраться и начать. И плевать на Запад, для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека. Только так Победа будет за нами!" — написал депутат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подрыв Крымского моста. По её словам, реакция украинской стороны на ЧП свидетельствует о "террористической сущности" Киева.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ