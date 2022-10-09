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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 00:44
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В Госдуме потребовали откинуть Украину на три столетия в прошлое

Вице-спикер ГД Толстой призвал "вколотить Украину в XVIII век" за удар по Крымскому мосту

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой заявил, что ответ России за взрыв на Крымском мосту должен быть максимально жёстким. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.

"Хватит ждать! Ответ должен быть максимально жёстким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придётся вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, всё восстановим", — высказался парламентарий.

Что Россия может предпринять в ответ на удар по Крымскому мосту
Что Россия может предпринять в ответ на удар по Крымскому мосту

Толстой призвал также "собраться и начать", закрыв глаза на позицию Запада по Украине. Он при этом добавил, что жителей Украины ему жалко.

"Но надо понять: текущее состояние, когда идёт операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Надо собраться и начать. И плевать на Запад, для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека. Только так Победа будет за нами!" — написал депутат.

Как реагируют на Западе на подрыв Киевом Крымского моста
Как реагируют на Западе на подрыв Киевом Крымского моста

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подрыв Крымского моста. По её словам, реакция украинской стороны на ЧП свидетельствует о "террористической сущности" Киева.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Иван Косицын
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