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Как реагируют на Западе на подрыв Киевом Крымского моста

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных политиков, СМИ и профессиональных предателей из числа бывших россиян на теракт против Крымского моста.

8 октября, 21:40
<p>Пожар на Крымском мосту. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко </p>

Пожар на Крымском мосту. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

"Все джунгли восхищаются нашей смелостью и нашим умом!" Эти мантры из "Книги Джунглей" Киплинга сейчас повторяются бандерлогами с Украины, радующимися совершённому теракту на Крымском мосту. "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное — возвращено Украине, всё российское оккупационное — изгнано", — заявил советник Зеленского Михаил Подоляк. "Российская незаконная постройка начинает разрушаться и загораться. Причина проста: если построить что-то взрывоопасное, рано или поздно оно взорвётся. И это только начало", — уверяет глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

И западные джунгли восторгаются. Радость и злорадство — именно эти эмоции сейчас доминируют в международной реакции на теракт против Крымского моста. "Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", — говорит министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. "Бальзамом на наше сердце" назвал теракт депутат Европарламента от Польши Ярослав Бедронь. "Особенно потому, что у Путина вчера был день рождения. Очень хорошо, что Путин всё же получил подарок и, надеюсь, получит их ещё", — продолжил парламентарий. С ним согласен и министр внутренних дел Словакии Ярослав Надь — по мнению министра, теракт стал "лучшим подарком" на день рождения.

Подобные тезисы про день рождения разгоняют и западные агенты, которых раньше называли российскими политиками. "Хороший подарок росфюреру", — вещает бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. "Какой же шикарный подарок Путину подарили", — блеет известный член секты свидетелей Навального Иван Жданов.

Если же брать западные СМИ, то они отмечают два важнейших значения моста. Во-первых, символическое и, во-вторых, военно-политическое. "Мост, построенный три года назад, стал символом российского реваншизма и во время нынешнего вторжения использовался для переброски солдат, оружия, оборудования и топлива из России на Украину", — пишет "Радио Свобода".

При этом терактом западные СМИ взрыв не считают: скорее, это для них символ того, что Украина держит своё слово. "На протяжении последних месяцев официальные лица на Украине регулярно говорили о планах ударить по Крымскому мосту", — пишет Politico. "Россия использовала мост для перемещения военного оборудования, амуниции и солдат из России на поля боёв в южной Украине. Так что украинские власти заявили, что мост является легитимной целью",— соглашается с ними BBC.

Кроме того, Крымский мост (как и недавно подорванный "Северный поток") рассматривался на Западе как личный имиджевый проект главы Российской Федерации. "Двенадцать миль в длину и выше, чем статуя Свободы, Керченский мост на оккупированный Крымский полуостров был жемчужиной в короне инфраструктурных проектов Владимира Путина. В российских СМИ его называли сооружением века", — сообщает читателям британская The Guardian. "Взрыв стал… символическим ударом по президенту России Владимиру Путину и его шагу по превращению Крымского полуострова в часть России… Путин лично открывал мост под фанфары в 2018 году", — указывает европейское издание Politico. Издание Bloomberg тоже назвало "огненный шар на ключевом российском мосту" ударом по Владимиру Путину.

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Западные СМИ соглашаются в том, что главной целью подрывников был не столько "подарок" Путину на день рождения, сколько попытка усилить наступательные действия на Херсонском и Запорожском направлении. Так, CNN называет теракт "ударом по военным планам Путина". "Если российские военные не смогут использовать мост, то их линии снабжения войск в Южной Украине (имеются в виду юго-западные регионы России. — Прим. ред.) сократятся — особенно в случае одновременного наступления Украины на юг, в Херсонский регион", — пишет издание. "Мост является критически важным для Кремля в деле снабжения его сил в Крыму и в Херсонском регионе Украины, где российские войска противостоят украинскому контрнаступлению", — пишет издание Bloomberg.

К счастью, эти влажные мечты, вероятно, так и останутся лишь мечтами. Предварительной осмотр железнодорожного полотна на Крымском мосту показал, что оно не повреждено, и Министерство транспорта РФ обещает восстановить работоспособность железнодорожной части моста к 20.00. Кроме того, будет восстановлено автомобильное сообщение — в реверсном, конечно же, режиме в месте подрыва. А значит, снабжение группировки в юго-западных регионах России будет продолжено. А вот если какие мечты и сбываются, то лишь у сторонников жёстких украинских ответов. Западные СМИ и украинские телеграм-каналы разгоняют мысль о том, что после такого теракта Москва может наконец перейти к серьёзным ударам по украинской инфраструктуре. А то и по центрам принятия решений в Киеве.

И вот уже произошло переобувание в воздухе. Теперь Михаил Подоляк (тот самый, который анонсировал взрыв как "начало") уверяет, что за терактом стоят… россияне. "А теперь серьёзно. ФСБ/ЧВК пытаются ликвидировать руководство Минобороны и Генштаба. И перед сменой руководства ФСБ оказывается в нокдауне: оно пропустило взрыв путинского моста. Теперь Минобороны может обвинить ФСБ в будущей потере юга (имеются в виду российские Херсон и Запорожье, которые Украина хочет захватить. — Прим. ред.)", — говорит чиновник. И делает бесспорный логический вывод: "Разве не очевидно, кто взорвал мост? Грузовик-то прибыл из России". А господа из Bloomberg вообще словно не замечают вопли бандерлогов Подоляка, Арахамии и т.п. "Российские официальные лица быстро обвинили Украину, однако на данный момент никто официально ответственность на себя не взял", — указывает издание.

Так что как бы радость и злорадство бандерлогов не сменились на испуг. Ну, для тех, кто успеет испугаться.

Ведь всё говорит о том, что для подготовки и совершения теракта использовалось спутниковое наведение: только так можно было добиться поминутной синхронизации движения грузовика с железнодорожным составом. Без участия натовских спутников этого добиться невозможно. А попутная гибель людей никогда не составляла для Северного альянса особой проблемы.

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Фото © Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance

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Авторы
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