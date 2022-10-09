Европейскую страну пристыдили в "агрессивном" обогащении на украинском кризисе
WP: Норвегию упрекнули в "неприличном обогащении" на украинском конфликте
Западные эксперты упрекнули Норвегию за "агрессивное" обогащение на ситуации, возникшей на Украине. Как пишет обозреватель The Washington Post Эмили Раухала, Осло по мере усугубления энергокризиса, усилившегося после обострения проблем в Восточной Европе, стал играть более значимую для топливной безопасности роль.
По мнению публициста, Норвегия поспешила воспользоваться ситуацией и стала "неприлично" наживаться на ЕС. Прибыль королевства от нефтяного сектора составит в этом году 109 миллиардов долларов, и это на 82 миллиарда больше, чем в 2021-м. Большая часть средств будет перечислена в суверенный фонд национального благосостояния, который уже преодолел отметку в триллион долларов.
Норвежские власти со своей стороны отвергают все обвинения в спекуляциях, оправдываясь тем, что сложившаяся высокая стоимость топлива оправдана дефицитом на рынке.
Ранее сообщалось, что намерение властей Норвегии ограничить экспорт электроэнергии для насыщения внутреннего рынка вызвало недовольство со стороны соседей. Они обвинили Осло в эгоизме и подрыве единства на европейском рынке.
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