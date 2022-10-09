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8 октября, 22:40

Итальянец заказал обувь и получил семь кило галлюциногенов "бонусом"

Corriere di Bologna: Житель Италии получил семь килограммов галлюциногенов вместе с обувью

Житель города Болонья (Италия) по ошибке получил коробку с семью килограммами растительного сырья, содержащего сильнодействующее наркотическое вещество диметилтриптамин.

Как сообщает Corriere di Bologna, мужчина ждал курьера с парой обуви, которая была заказана в Интернете. В итоге тот оставил у итальянца две коробки вместо одной, во второй посылке оказались 13 свёртков с "субстанцией растительного происхождения тёмно-зелёного цвета". Покупатель, заподозрив неладное, отнёс их сразу в отделение полиции.

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Диметилтриптамин является основой природного галлюциногена, используемого коренными народами бассейна реки Амазонки, там его принимают в виде напитка под названием аяуаска. Как выяснили стражи порядка, посылка предназначалась жителю Британии, а в Италию она прибыла из-за ошибки почтовой службы. Полиция изъяла груз в ожидании результатов начатой проверки.

А Лайф сообщал ранее, что сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили наркотики на два миллиона долларов в посылках с детским конструктором из Европы.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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