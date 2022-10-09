В Эстонии расстроились, что в вопросе антироссийских санкций пропадает единство

Принимать новые санкции против России Брюсселю становится всё сложнее, на этот факт в беседе с британской газетой Telegraph пожаловалась глава правительства Эстонии Кая Каллас.

Как отмечает премьер, осталось не так много элементов, в отношении которых можно было бы ввести ограничения, это становится проблемой. Каллас посетовала, что странам Евросоюза всё труднее сохранять единство в этом вопросе.