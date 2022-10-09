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8 октября, 23:20

Двое рабочих погибли на стройке в Москве

Следственный комитет: На стройке в Москве обнаружили тела двух рабочих

Двое рабочих погибли в результате пожара на западе Москвы. Как сообщает ГСУ СКР по столице, по факту этого инцидента проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла накануне вечером 8 октября: в бытовке на строительном объекте, расположенном недалеко от улицы Родниковой, после тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

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"По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза", — сообщили столичные следователи в своём телеграм-канале.

В настоящее время следователи и криминалисты СКР работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее двое пенсионеров были госпитализированы в результате пожара в Москве на улице Демьяна Бедного. Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже. Огонь также охватил балкон и перекинулся на этаж выше.

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Telegram / ГСУ СК России по г. Москве

Юлия Коновалова

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