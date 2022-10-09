Двое рабочих погибли на стройке в Москве

Двое рабочих погибли в результате пожара на западе Москвы. Как сообщает ГСУ СКР по столице, по факту этого инцидента проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла накануне вечером 8 октября: в бытовке на строительном объекте, расположенном недалеко от улицы Родниковой, после тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

"По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза", — сообщили столичные следователи в своём телеграм-канале.

В настоящее время следователи и криминалисты СКР работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.