Киев купит украинцам к зиме буржуйки и дрова

Правительство Украины утвердило программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых буржуйками, для прифронтовых регионов страны. На это предусмотрено 563 миллиона гривен (15,2 миллиона долларов), сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям. Кроме того, "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги". — Прим. ред.) по поручению правительства произведёт шесть тысяч мобильных металлических печей (буржуек) и дополнительно заготовит шесть тысяч кубов дров для Херсонской области", — написал премьер в телеграм-канале.

Речь, по словам Шмыгаля, идёт об общинах в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях — они находятся под угрозой повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Принятые меры необходимы, если "коммунальщики не успеют восстановить отопительную инфраструктуру", полагает глава правительства.