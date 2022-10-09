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9 октября, 00:18

Рогов сообщил об обстреле казармы 55-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об атаке, которой подверглась в Запорожье казарма украинской артбригады.

"Букеты "Герани" расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского. Количество террористов, отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется... Город Запорожье был и будет свободным", — написал он в своём телеграм-канале.

Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации на Украине сбили одиннадцать беспилотников противника, уничтожили три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 28 снарядов системы HIMARS.

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Telegram / Владимир Рогов

Юлия Коновалова

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