Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об атаке, которой подверглась в Запорожье казарма украинской артбригады.

"Букеты "Герани" расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского. Количество террористов, отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется... Город Запорожье был и будет свободным", — написал он в своём телеграм-канале.