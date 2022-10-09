Политику Лиз Трасс назвали катастрофой
Глава Шотландии Стерджен: Из-за политики Трасс наблюдается рост сепаратизма
В Шотландии после "катастрофического" первого месяца пребывания Лиз Трасс в должности премьер-министра Великобритании растёт поддержка независимости страны. Такое заявление сделала первый министр автономии Никола Стерджен, передаёт ITV News.
У Трасс был худший старт по сравнению с другими британскими премьерами, полагает Стерджен. Так, экономическую политику новой главы правительства она назвала катастрофой. Глава автономии заметила также, что независимостью следует считать ответственность за свои собственные решения, "а не за то, чтобы такие решения, как Brexit, навязывались другим".
Во время выборной кампании в Британии Стерджен уже заявляла, что если Трасс займёт пост премьера страны, то это обернётся для всей Великобритании катастрофой. Кроме того, первый министр Шотландии обвинила Трасс в том, что она проводила кампанию с учётом приоритетов отдельных членов Консервативной партии.
Как писал Лайф ранее, 28 июня Никола Стерджен предложила провести референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года. По её оценке, "время пришло". Тогда же был опубликован образец бюллетеня. Однако позже тогдашний премьер Британии Борис Джонсон отказал главе Шотландии в референдуме из-за "несвоевременности". Он уточнил, что на это сейчас нет времени из-за внутренних и общемировых проблем.
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