Политику Лиз Трасс назвали катастрофой

В Шотландии после "катастрофического" первого месяца пребывания Лиз Трасс в должности премьер-министра Великобритании растёт поддержка независимости страны. Такое заявление сделала первый министр автономии Никола Стерджен, передаёт ITV News.

У Трасс был худший старт по сравнению с другими британскими премьерами, полагает Стерджен. Так, экономическую политику новой главы правительства она назвала катастрофой. Глава автономии заметила также, что независимостью следует считать ответственность за свои собственные решения, "а не за то, чтобы такие решения, как Brexit, навязывались другим".