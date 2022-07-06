Джонсон отказал главе Шотландии в референдуме из-за "несвоевременности"
Джонсон заявил, что сейчас не время для референдума в Шотландии
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что заниматься вопросом референдума по независимости Шотландии сейчас нет времени из-за внутренних и общемировых проблем. В письме главе правительства северного государства Николе Стерджен он уточнил, что внимательно изучил представленные ею аргументы о передаче власти от парламента Британии шотландскому и пришёл к выводу о его несвоевременности.
"В то время как наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами внутри и за рубежом, я не могу согласиться с тем, что сейчас время возвращаться к вопросу, на который народ Шотландии уже дал ясный ответ в 2014 году", — процитировала строки письма Стерджен в "Твиттере".
Первый министр Шотландии в ответ заявила, что демократия страны не будет "заложником этого или какого-то другого премьер-министра".
Как писал Лайф ранее, 28 июня первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года. По её оценке, "время пришло". Тогда же был опубликован образец бюллетеня.
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