Миру металлургии предрекли потрясения из-за удара Запада
Bloomberg: Санкции против горнорудной отрасли РФ способны потрясти металлургическую индустрию
Возможные санкции по отношению к горнорудной промышленности России со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут для мировой индустрии потрясением. Об этом в своей колонке в Bloomberg пишет Джек Фарчи. Публицист пришёл к выводу, что инициатива LME имеет далеко идущие последствия.
Фарчи прогнозирует, что решение биржи скажется на ценообразовании и торговле металлами на всей планете. Россия располагает примерно 9% запасов никеля, 5% — алюминия, ещё 4% приходятся на медь. Как только поступили сведения о планах LME ввести санкции против российской индустрии, цены на алюминий взлетели на 8,5%.
По мнению автора, если ограничения всё же окажутся приняты, то они станут "головной болью" для таких компаний, как, например, Glencore Plc., у которой есть многолетний крупный контракт с "Русалом".
Что касается запрета на поставки, то этот шаг отрежет от глобального рынка ключевых производителей. Фарчи напоминает, что решение по этому вопросу пока не принято, но его обсуждение уже началось.
Напомним, ранее, как сообщала Financial Times, Ассоциация европейских производителей цветных металлов Eurometaux предупредила, что энергетический кризис представляет собой "экзистенциальную угрозу" существованию всей их профессиональной отрасли. Об этом говорится в письме, которое организация адресовала лидерам Евросоюза.
ТАСС / Сергей Бобылев