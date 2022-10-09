Миру металлургии предрекли потрясения из-за удара Запада

Возможные санкции по отношению к горнорудной промышленности России со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут для мировой индустрии потрясением. Об этом в своей колонке в Bloomberg пишет Джек Фарчи. Публицист пришёл к выводу, что инициатива LME имеет далеко идущие последствия.

Фарчи прогнозирует, что решение биржи скажется на ценообразовании и торговле металлами на всей планете. Россия располагает примерно 9% запасов никеля, 5% — алюминия, ещё 4% приходятся на медь. Как только поступили сведения о планах LME ввести санкции против российской индустрии, цены на алюминий взлетели на 8,5%.

По мнению автора, если ограничения всё же окажутся приняты, то они станут "головной болью" для таких компаний, как, например, Glencore Plc., у которой есть многолетний крупный контракт с "Русалом".

Что касается запрета на поставки, то этот шаг отрежет от глобального рынка ключевых производителей. Фарчи напоминает, что решение по этому вопросу пока не принято, но его обсуждение уже началось.