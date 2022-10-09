Валуев высказался о пользе Малкома и Клаудиньо для сборной России

Депутат Госдумы РФ и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев считает, что бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо могли бы принести пользу сборной России.

Ранее стало известно, что бразильские легионеры "Зенита" по личной инициативе захотели получить гражданство РФ и уже начали процедуру оформления документов.

Валуев назвал их высококлассными игроками и признался, что хотелось бы, чтобы в национальной команде играли россияне, которые по мастерству не уступят бразильцам. При этом депутат заметил, что сейчас Клаудиньо и Малком сильнее отечественных футболистов, играющих на их позиции.

"Остаётся верить, что нашу сборную в ближайшие годы допустят до международных матчей. Учитывая, что игроки "Зенита" находятся в хорошем возрасте, они, безусловно, принесут пользу национальной сборной. Есть международный опыт, когда в той же Италии или Испании играют натурализованные игроки", — сказал Валуев в беседе с порталом Sport24.

Накануне Лайф писал, что игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо могут сыграть за сборную России по футболу. По некоторым данным, футболисты имеют шанс получить право выступать за нашу сборную в течение года, если в ускоренном порядке получат гражданство РФ. Также необходимо, чтобы Бразильская конфедерация футбола известила ФИФА о согласии на выступление игроков за нашу команду.