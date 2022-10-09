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9 октября, 01:57

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, об этом сообщило Центральное командование Пентагона. Атака обошлась без пострадавших.

Удар был осуществлён накануне, неизвестные боевики выпустили по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии 107-миллиметровый реактивный снаряд. Как отметили в командовании, объект поразить не удалось.

"Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали", — цитирует РИА "Новости" релиз ведомства.

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После атаки военные обнаружили на месте пуска несколько неиспользованных ракет. Силы Центрального командования приступили к расследованию нападения.

Между тем незадолго до обстрела американской базы Министерство иностранных дел Сирии потребовало от США немедленно вывести вооружённые силы с территории страны и прекратить поддержку террористических формирований. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич
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