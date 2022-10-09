Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, об этом сообщило Центральное командование Пентагона. Атака обошлась без пострадавших.
Удар был осуществлён накануне, неизвестные боевики выпустили по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии 107-миллиметровый реактивный снаряд. Как отметили в командовании, объект поразить не удалось.
"Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали", — цитирует РИА "Новости" релиз ведомства.
После атаки военные обнаружили на месте пуска несколько неиспользованных ракет. Силы Центрального командования приступили к расследованию нападения.
Между тем незадолго до обстрела американской базы Министерство иностранных дел Сирии потребовало от США немедленно вывести вооружённые силы с территории страны и прекратить поддержку террористических формирований. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
ТАСС / Zuma