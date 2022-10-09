НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 03:06

В Японии объяснили значимость проекта "Сахалин-1"

Министр Нисимура: "Сахалин-1" остаётся важным проектом для стабильных поставок нефти

"Сахалин-1" остаётся важным в плане энергобезопасности Японии проектом для диверсификации поставок нефти. Такое заявление сделал глава японского Министерства экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

В эфире телеканала NHK министр сообщил, что в импорте нефти Япония на 90% зависит от Ближнего Востока. Проект "Сахалин-1", по его словам, в этих условиях является крайне важным "с точки зрения диверсификации источников поставок". Таким образом Нисимура прокомментировал решение президента России Владимира Путина о переводе всех прав и обязанностей консорциума в правовое поле РФ.

Министр отдельно заметил, что хотя Токио на данный момент и не закупает нефть на этом проекте, но "Сахалин-1" является важным для Японии.

В Японии подтвердили намерение не уходить из "Сахалина-1"

В Японии подтвердили намерение не уходить из "Сахалина-1"

Ранее, напомним, правительство Японии заявило о намерении сохранить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В Токио эти проекты считают крайне важными с точки зрения собственной экономической безопасности. Власти отмечают, что высокие цены на энергоресурсы могут сохраниться ещё долго.

Обложка ©

ПАО "Газпром"

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров