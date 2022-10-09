Водитель-француз устроил поножовщину в очереди на АЗС

Во Франции водитель устроил поножовщину из-за очереди на заправку, инцидент произошёл в коммуне Сен-Жюльен-ан-Женевуа. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Сначала между местным жителем и водителем авто с госномерами Швейцарии начался словесный конфликт: француз заявил, что приезжий нарушил очередь, а затем на глазах у детей оппонента нанёс ему шесть ножевых ранений. Злоумышленник попытался скрыться, однако это ему не удалось: молодого человека задержали полицейские.

Получившего ножевые ранения мужчину доставили в клинику. Правоохранительные органы начали расследование по факту покушения на убийство.

В публикации также отмечается, что жители страны в последние дни очень раздражительны из-за дефицита топлива и роста цен на него. Поэтому сейчас на заправках достаточно "напряжённая обстановка".