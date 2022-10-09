Трамп призвал к немедленным переговорам для завершения конфликта на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленного начала переговорного процесса для завершения украинского конфликта. В противном случае, заявил он, ситуация может перерасти в третью мировую войну.

"Сейчас мы имеем конфликт между Россией и Украиной. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придём к третьей мировой войне", — сказал Трамп своим сторонникам в штате Невада.