Лайф публикует видео с места перестрелки неадеквата с полицейскими в Москве
Против неадекватного мужчины завели два уголовных дела после стрельбы по полицейским
Последствия стрельбы по полицейской машине в Москве. Фото © t.me / skmoscowgsu
Два уголовных дела возбуждены по факту стрельбы на западе Москвы, которая произошла ночью 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ. Ведомство также разместило фото с места перестрелки.
На кадрах видны следы от дроби и разбитые окна в полицейской машине. Пострадали несколько припаркованных рядом с домом автомобилей, разбито стекло в подъезде дома, в котором находился злоумышленник.
В распоряжении Лайфа также оказалось видео с места стрельбы.
Место перестрелки. Видео © LIFE
По данным следователей, сотрудники полиции прибыли на вызов, в ходе которого подозреваемый 1968 года рождения произвёл по машинам и в сторону правоохранителей выстрелы из гладкоствольного охотничьего ружья дробью. В целях пресечения противоправных действий полицейским было применено табельное оружие.
Следственные органы работают на месте происшествия, также проводится обыск в квартире злоумышленника. Уголовные дела возбуждены по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.
Как писал Лайф, ночью 9 октября вблизи жилого дома, расположенного по улице Ярцевской, произошла стрельба, в результате которой пострадал один полицейский. Его госпитализировали. При задержании злоумышленник был ранен и тоже доставлен в больницу.