НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 03:41

Лайф публикует видео с места перестрелки неадеквата с полицейскими в Москве

Против неадекватного мужчины завели два уголовных дела после стрельбы по полицейским

<p>Последствия стрельбы по полицейской машине в Москве. Фото © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/1071" target="_blank" rel="noopener noreferrer">skmoscowgsu</a></p>

Последствия стрельбы по полицейской машине в Москве. Фото © t.me / skmoscowgsu

Два уголовных дела возбуждены по факту стрельбы на западе Москвы, которая произошла ночью 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ. Ведомство также разместило фото с места перестрелки.

На кадрах видны следы от дроби и разбитые окна в полицейской машине. Пострадали несколько припаркованных рядом с домом автомобилей, разбито стекло в подъезде дома, в котором находился злоумышленник.

В распоряжении Лайфа также оказалось видео с места стрельбы.

Место перестрелки. Видео © LIFE

По данным следователей, сотрудники полиции прибыли на вызов, в ходе которого подозреваемый 1968 года рождения произвёл по машинам и в сторону правоохранителей выстрелы из гладкоствольного охотничьего ружья дробью. В целях пресечения противоправных действий полицейским было применено табельное оружие.

Следственные органы работают на месте происшествия, также проводится обыск в квартире злоумышленника. Уголовные дела возбуждены по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

  • Полицейская машина, по которой был открыт огонь. Фото © t.me / skmoscowgsu
    Полицейская машина, по которой был открыт огонь. Фото © t.me / skmoscowgsu
  • Стекло в подъезде дома, в котором находился стрелок. Фото © t.me / skmoscowgsu
    Стекло в подъезде дома, в котором находился стрелок. Фото © t.me / skmoscowgsu

Полицейская машина, по которой был открыт огонь. Фото © t.me / skmoscowgsu

1 / 2
  • Следы дроби на постороннем автомобиле. Фото © t.me / skmoscowgsu
    Следы дроби на постороннем автомобиле. Фото © t.me / skmoscowgsu
  • Последствия стрельбы во дворе жилого дома в Москве. Фото © t.me / skmoscowgsu
    Последствия стрельбы во дворе жилого дома в Москве. Фото © t.me / skmoscowgsu

Следы дроби на постороннем автомобиле. Фото © t.me / skmoscowgsu

1 / 2

Как писал Лайф, ночью 9 октября вблизи жилого дома, расположенного по улице Ярцевской, произошла стрельба, в результате которой пострадал один полицейский. Его госпитализировали. При задержании злоумышленник был ранен и тоже доставлен в больницу.

Один из нападавших на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании

Один из нападавших на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров