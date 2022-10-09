Лайф публикует видео с места перестрелки неадеквата с полицейскими в Москве

Два уголовных дела возбуждены по факту стрельбы на западе Москвы, которая произошла ночью 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ. Ведомство также разместило фото с места перестрелки.

На кадрах видны следы от дроби и разбитые окна в полицейской машине. Пострадали несколько припаркованных рядом с домом автомобилей, разбито стекло в подъезде дома, в котором находился злоумышленник.

В распоряжении Лайфа также оказалось видео с места стрельбы.

Место перестрелки. Видео © LIFE

По данным следователей, сотрудники полиции прибыли на вызов, в ходе которого подозреваемый 1968 года рождения произвёл по машинам и в сторону правоохранителей выстрелы из гладкоствольного охотничьего ружья дробью. В целях пресечения противоправных действий полицейским было применено табельное оружие.

Следственные органы работают на месте происшествия, также проводится обыск в квартире злоумышленника. Уголовные дела возбуждены по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.







