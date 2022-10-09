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9 октября, 04:45

Минтранс сообщил о трёх выполненных рейсах парома "Керченский"

Минтранс: Паромное сообщение в Крыму работает стабильно, уже выполнено три рейса

Минтранс России заявил о стабильной работе паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем. В ведомстве сообщили, что "Керченский-2" выполняет уже третий рейс.

Паром "Керченский-2" отправляется в путь. Видео © t.me / Минтранс России

"Паром "Керченский-2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены новые автомобили и доставлены в Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс. Паромная переправа работает стабильно", — гласит заявление Минтранса в телеграм-канале.

Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что береговая инфраструктура готова к возобновлению работы паромной переправы через Керченский пролив. А вечером 8 октября в порту Крым в Керчи началась погрузка автомобилей на первый паром, которому предстояло отправиться в порт Кавказ в Тамани.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Дмитрий Алексиевич

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