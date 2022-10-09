Минтранс сообщил о трёх выполненных рейсах парома "Керченский"

Минтранс России заявил о стабильной работе паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем. В ведомстве сообщили, что "Керченский-2" выполняет уже третий рейс.

Паром "Керченский-2" отправляется в путь. Видео © t.me / Минтранс России

"Паром "Керченский-2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены новые автомобили и доставлены в Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс. Паромная переправа работает стабильно", — гласит заявление Минтранса в телеграм-канале.